Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери на Купянском направлении. Украинские военные отступают. Об этом сообщает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, приводит информацию РИА Новости.

Согласно данным, командование ВСУ оттягивает силы и средства на вторую и третью линию обороны. Многие позиции украинские солдаты оставляют без команды на это со стороны руководства.

В понедельник, 17 июля, российское оборонное ведомство сообщило о том, что военные РФ на Купянском направлении за сутки ликвидировали до 35 бойцов ВСУ, уничтожили 4 бронемашины, 2 автомобиля, гаубицу и самоходку.

