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Марочко: ВС Украины отступают на Купянском направлении из-за критических потерь

18 июля 2023 06:27
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Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери на Купянском направлении. Украинские военные отступают. Об этом сообщает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, приводит информацию РИА Новости. 

Согласно данным, командование ВСУ оттягивает силы и средства на вторую и третью линию обороны. Многие позиции украинские солдаты оставляют без команды на это со стороны руководства. 

В понедельник, 17 июля, российское оборонное ведомство сообщило о том, что военные РФ на Купянском направлении за сутки ликвидировали до 35 бойцов ВСУ, уничтожили 4 бронемашины, 2 автомобиля, гаубицу и самоходку. 
 

# Международная политика # Андрей Марочко

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