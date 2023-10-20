Прямой эфир

Марочко: число иностранных наёмников в Украине становится всё меньше

20 октября 2023 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Число иностранных военных наемников на стороне Украины уменьшилось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Об этом говорят данные из агентурных источников, мониторинг радиоэфиров и разведка с линии соприкосновения. Зарубежные военные компании стали выводить своих людей с территории Украины. В Министерстве обороны РФ заявляют, что Киев усилил вербовку контрактников в связи со срывом планов мобилизации и тяжелыми потерями в ВСУ. В ходе военной спецоперации было уничтожено более 4,8 тыс. наемников, еще столько же бежало с территории Украины.

# Армия # Андрей Марочко

Другие новости рубрики

Все новости
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: наступление ВС России серьезно ударит по Украине
20 октября 2023 10:08

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: наступление ВС России серьезно ударит по Украине

Зеленскому придется пойти на территориальные уступки ради мира
20 октября 2023 09:25

Зеленскому придется пойти на территориальные уступки ради мира

В Грузии рассказали о плане на случай ядерной войны в регионе
20 октября 2023 09:21

В Грузии рассказали о плане на случай ядерной войны в регионе