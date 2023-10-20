Марочко: число иностранных наёмников в Украине становится всё меньше

Число иностранных военных наемников на стороне Украины уменьшилось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Об этом говорят данные из агентурных источников, мониторинг радиоэфиров и разведка с линии соприкосновения. Зарубежные военные компании стали выводить своих людей с территории Украины. В Министерстве обороны РФ заявляют, что Киев усилил вербовку контрактников в связи со срывом планов мобилизации и тяжелыми потерями в ВСУ. В ходе военной спецоперации было уничтожено более 4,8 тыс. наемников, еще столько же бежало с территории Украины.