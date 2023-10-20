Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сказал, что российские войска начали наступательную операцию, в то время как у Киева возник ряд проблем. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что западная помощь Украине сократится, но это не помешает наступлению русских. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке также окажет влияние на помощь Украине. Джонсон рассказал, что США перебросили 101-ю воздушно-десантную дивизию из Румынии в Иорданию и развернули F-16 и другие самолеты на своих базах в регионе. Он особо подчеркнул, что США не делали столь решительных действий в отношении Украины.

С начала июня ВСУ пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, применяя подразделения, подготовленные и оснащенные вооружением НАТО. Однако, как заметил российских лидер Владимир Путин, им не удалось добиться значимого успеха. По его данным, за это время убытки ВСУ составили свыше 90 тыс. человек и 557 танков.