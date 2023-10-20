В материале Front Populaire говорится, что для установления мира Украине следует пойти на существенные уступки. Об этом пишет РИА Новости.

Для разрешения кризиса требуется не просто прекращение огня, а всесторонние переговоры по возвращению стабильности и безопасности в Европе. Президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется выполнить четыре условия: признание потери территорий, соблюдение нейтралитета (отказ от вступления в НАТО и ЕС), включение русского языка в Конституцию и проведение ограниченной демилитаризации.

Это может встретить противодействие со стороны националистической фракции правительства Украины, однако альтернативы продолжения конфликта нет, говорится в статье.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина по инициативе России готова к переговорному процессу и Америка поддержит Киев, если тот заявит о готовности к диалогу.