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Зеленскому придется пойти на территориальные уступки ради мира

20 октября 2023 09:25
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В материале Front Populaire говорится, что для установления мира Украине следует пойти на существенные уступки. Об этом пишет РИА Новости.

Для разрешения кризиса требуется не просто прекращение огня, а всесторонние переговоры по возвращению стабильности и безопасности в Европе. Президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется выполнить четыре условия: признание потери территорий, соблюдение нейтралитета (отказ от вступления в НАТО и ЕС), включение русского языка в Конституцию и проведение ограниченной демилитаризации. 

Это может встретить противодействие со стороны националистической фракции правительства Украины, однако альтернативы продолжения конфликта нет, говорится в статье.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина по инициативе России готова к переговорному процессу и Америка поддержит Киев, если тот заявит о готовности к диалогу.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Дмитрий Песков # Энтони Блинкен

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