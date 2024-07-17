Мария Захарова рассказала о закрытии немецкого издания, которому она дала интервью

Цензуру в Германии можно сопоставить с периодом, когда министром пропаганды в нацистской Германии был Йозеф Геббельс. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

В связи с информацией о том, что запрет в Германии журнала Compact связан с публикацией в нем интервью Захаровой, представитель МИД РФ отметила, что цензура в ФРГ на данный момент преследует все не соответствующее установкам «2024 рейха».

Захарова охарактеризовала интервью для Compact как свободное от «купюр и цензуры», где диалог строился по принципу «вопрос – ответ». Дипломат предположила, что обозначенный формат в Германии подпадает под запрет.