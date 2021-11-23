Мария Захарова о решении Британии направить военных инженеров в Польшу: «То ли запутались в географии, то ли в политических интригах»

Лондон запутался в политических интригах. Так прокомментировали в МИД России действия Британии в ситуации с беженцами на белорусско-польской границе. Англия решила отправить в Польшу инженеров, чтобы помочь местным пограничникам строить заграждения. И тем самым поучаствовать в разрешении кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ:

Но, как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, только за один день, 11 ноября, разделяющий Британию и Францию Ла-Манш пытались пересечь более 1 000 нелегалов. А всего их число превысило 20 тысяч. И ничего. Лондон не называет Париж врагом и не обвиняет во всех грехах.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

По сравнению с этими цифрами ситуация на польско-белорусской границе не поражает масштабом. Она поражает качеством еэсовцев – «мягкий концлагерь», так действия Варшавы называют в СМИ. Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца. Зато Минобороны Британии уже приняло решение направить военных инженеров в Польшу. То ли запутались в географии, то ли в политических интригах.