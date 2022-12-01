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Мама-шимпанзе узнала, что её детеныш жив. Безумно трогательное видео

01 декабря 2022 08:09
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Трогательной историей поделились сотрудники зоопарка Канзаса. Снятые в вольере шимпанзе кадры заставляют задуматься о природе животных, их разуме и способности проявлять самые сильные чувства, которые порой даже людям, к сожалению, не свойственны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мама-шимпанзе узнала, что её детеныш жив. Безумно трогательное видео-1

У одной из обитательниц зоопарка родился детеныш, но у малыша возникли проблемы с дыханием – потребовалась реанимация. Сотрудники зоопарка спасли и выходили маленького шимпанзе и после того, как его состояние стабилизировалось, через несколько дней принесли его маме. Та не сразу поняла, жив он или нет, и долго наблюдала за своим детенышем, пока он не пошевелил рукой. В тот же момент счастливая мама быстро взяла своего малыша на руки и крепко прижала к себе.

Смотрите видео.

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# Животные # Фотофакт

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