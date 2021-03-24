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Мальчик играет с куклой медсестры-супергероя. Посвящённую врачам картину Бэнкси продали за 20 млн долларов

24 марта 2021 09:12
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Новости Великобритании. Посвященная врачам картина британского художника Бэнкси ушла с молотка за рекордную сумму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о полотне «Меняющий игру».  

Мальчик играет с куклой медсестры-супергероя. Посвящённую врачам картину Бэнкси продали за 20 млн долларов-1

На нем изображен мальчик с куклой медсестры-супергероя, а также мусорное ведро, в котором лежат игрушки Бэтмена и Человека-паука.  

Мальчик играет с куклой медсестры-супергероя. Посвящённую врачам картину Бэнкси продали за 20 млн долларов-4

Мальчик играет с куклой медсестры-супергероя. Посвящённую врачам картину Бэнкси продали за 20 млн долларов-6

Работу продали за более чем 20 миллионов долларов, что в разы превышает ее предварительную стоимость. Все вырученные средства направят на поддержку больниц и благотворительных организаций.  

Мальчик играет с куклой медсестры-супергероя. Посвящённую врачам картину Бэнкси продали за 20 млн долларов-9

Бэнкси – один из самых популярных современных художников. Кто скрывается под псевдонимом, знают лишь его личные помощники.  

# Коронавирус # Бэнкси # Фотофакт

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