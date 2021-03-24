Мальчик играет с куклой медсестры-супергероя. Посвящённую врачам картину Бэнкси продали за 20 млн долларов

Новости Великобритании. Посвященная врачам картина британского художника Бэнкси ушла с молотка за рекордную сумму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о полотне «Меняющий игру».

На нем изображен мальчик с куклой медсестры-супергероя, а также мусорное ведро, в котором лежат игрушки Бэтмена и Человека-паука.

Работу продали за более чем 20 миллионов долларов, что в разы превышает ее предварительную стоимость. Все вырученные средства направят на поддержку больниц и благотворительных организаций.