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Пепел засыпал улицы. Международный аэропорт Гватемалы закрыли из-за извержения вулкана

24 марта 2021 07:27
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Новости Гватемалы. Международный аэропорт Гватемалы закрыли из-за извержения одного из самых активных вулканов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пепел засыпал улицы. Международный аэропорт Гватемалы закрыли из-за извержения вулкана-1

Пакая выбросил столб пепла на высоту 2,5 тысячи метров. В результате все взлетно-посадочные полосы аэропорта, который расположен примерно в 40 километрах от горы, оказались покрыты вулканической пылью.

Пепел засыпал улицы. Международный аэропорт Гватемалы закрыли из-за извержения вулкана-4

В некоторых районах пеплом засыпало также пешеходные дороги и автомобили. В уборке улиц и территории воздушной гавани задействованы десятки человек и спецтехника.

Пепел засыпал улицы. Международный аэропорт Гватемалы закрыли из-за извержения вулкана-7

За ситуацией пристально следят сейсмологи.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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