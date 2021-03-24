Пепел засыпал улицы. Международный аэропорт Гватемалы закрыли из-за извержения вулкана

Новости Гватемалы. Международный аэропорт Гватемалы закрыли из-за извержения одного из самых активных вулканов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакая выбросил столб пепла на высоту 2,5 тысячи метров. В результате все взлетно-посадочные полосы аэропорта, который расположен примерно в 40 километрах от горы, оказались покрыты вулканической пылью.

В некоторых районах пеплом засыпало также пешеходные дороги и автомобили. В уборке улиц и территории воздушной гавани задействованы десятки человек и спецтехника.