В США скорбят по жертвам стрельбы в супермаркете. Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового оружия

Новости США. В США скорбят по жертвам стрельбы в Колорадо. Траур продлится до 27 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, погибли 10 человек, в том числе сотрудник полиции.
Подозреваемый в нападении 21-летний молодой человек уже дал показания.
Мотивы его действий все еще неизвестны. Не исключается, что он может быть психически болен.
Выяснилось, что три года назад мужчина уже был судим за нападение на одноклассника.
Для атаки на супермаркет подозреваемый использовал популярную в стране винтовку.
Родственник потерпевших в Колорадо: «Ненормально, что у нас нет эффективных законов о контроле над оружием»
В связи с произошедшим президент США Джо Байден призвал Конгресс запретить штурмовое оружие и ввести соответствующий закон.
Подобный запрет действовал до 2004 года.