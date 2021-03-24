Прямой эфир

В США скорбят по жертвам стрельбы в супермаркете. Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового оружия

24 марта 2021 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США скорбят по жертвам стрельбы в Колорадо. Траур продлится до 27 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, погибли 10 человек, в том числе сотрудник полиции.

Подозреваемый в нападении 21-летний молодой человек уже дал показания.

В США скорбят по жертвам стрельбы в супермаркете. Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового оружия -1

Мотивы его действий все еще неизвестны. Не исключается, что он может быть психически болен.

В США скорбят по жертвам стрельбы в супермаркете. Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового оружия -4

Выяснилось, что три года назад мужчина уже был судим за нападение на одноклассника.

Для атаки на супермаркет подозреваемый использовал популярную в стране винтовку.

Родственник потерпевших в Колорадо: «Ненормально, что у нас нет эффективных законов о контроле над оружием»

В связи с произошедшим президент США Джо Байден призвал Конгресс запретить штурмовое оружие и ввести соответствующий закон.

В США скорбят по жертвам стрельбы в супермаркете. Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового оружия -7

Подобный запрет действовал до 2004 года.

# Стрельба в США # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пепел засыпал улицы. Международный аэропорт Гватемалы закрыли из-за извержения вулкана
24 марта 2021 07:27

Пепел засыпал улицы. Международный аэропорт Гватемалы закрыли из-за извержения вулкана

Родственник потерпевших в Колорадо: «Ненормально, что у нас нет эффективных законов о контроле над оружием»
23 марта 2021 15:57

Родственник потерпевших в Колорадо: «Ненормально, что у нас нет эффективных законов о контроле над оружием»

Карантин не помеха. Посмотрите, как ярко жители Индии проводят фестиваль красок Холи
23 марта 2021 15:41

Карантин не помеха. Посмотрите, как ярко жители Индии проводят фестиваль красок Холи