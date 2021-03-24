В США скорбят по жертвам стрельбы в супермаркете. Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового оружия

Новости США. В США скорбят по жертвам стрельбы в Колорадо. Траур продлится до 27 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, погибли 10 человек, в том числе сотрудник полиции.

Подозреваемый в нападении 21-летний молодой человек уже дал показания.