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Макрон: в решении украинского кризиса Китай может сыграть важную роль

05 апреля 2023 13:25
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Французский лидер Макрон уверен, что Китай может сыграть важную роль в разрешении украинского конфликта. У КНР хорошие взаимоотношения с Российской Федерацией, приводит слова президента Франции ТАСС.

Такое заявление Макрон сделал в среду, 5 апреля, во время своего визита в Китайскую Народную Республику. Китай подтверждает свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций, частью которого является соблюдение территориальной целостности и суверенитета государств, а защищать их, это значит искать дорогу к миру, сказал французский лидер. Он добавил, что предложенный Китаем план по мирному урегулированию украинского кризиса явно дает понять, что в КНР готовы участвовать в этом вопросе.

# Международная политика # Эмманюэль Макрон

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