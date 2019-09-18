Макрон пообещал помочь в расследовании нападений на НПЗ в Саудовской Аравии

Новости Франции. Франция окажет помощь Саудовской Аравии в расследовании нападений на НПЗ страны. Об этом Эммануэль Макрон и наследный принц королевства договорились в ходе телефонного разговора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, удары по саудовским нефтяным вышкам были нанесены 14 сентября. После этого страна в 2 раза сократила объемы добычи чёрного золота, что мгновенно сказалось на мировом рынке.