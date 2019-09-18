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Макрон пообещал помочь в расследовании нападений на НПЗ в Саудовской Аравии

18 сентября 2019 18:23
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Новости Франции. Франция окажет помощь Саудовской Аравии в расследовании нападений на НПЗ страны. Об этом Эммануэль Макрон и наследный принц королевства договорились в ходе телефонного разговора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макрон пообещал помочь в расследовании нападений на НПЗ в Саудовской Аравии-1

Напомним, удары по саудовским нефтяным вышкам были нанесены 14 сентября. После этого страна в 2 раза сократила объемы добычи чёрного золота, что мгновенно сказалось на мировом рынке.

Макрон пообещал помочь в расследовании нападений на НПЗ в Саудовской Аравии-4

Некоторые страны обвинили в нападениях Иран. В Тегеране отрицают причастность к атакам. Ситуацию планируют рассмотреть на заседании Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Эр-Рияд готов доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ

# ЧП # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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