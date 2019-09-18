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Эр-Рияд готов доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ

18 сентября 2019 12:18
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Новости Беларуси. Эр-Рияд готов представить доказательства причастности Ирана к атаке нефтеперерабатывающих заводов королевства. Об этом заявили в Минобороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эр-Рияд готов доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ-1

Напомним, крупные нефтяные объекты Саудовской Аравии были атакованы в минувшие выходные с помощью беспилотников. В результате здесь более чем в два раза сократилось производство нефтепродуктов, а мировые цены на «черное золото» значительно возросли.

Отметим, ранее ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы. Расследование продолжается.

Эр-Рияд готов доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ-4

Эр-Рияд готов доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ-6

# Международная политика # Фотофакт

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