Эр-Рияд готов доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ

Новости Беларуси. Эр-Рияд готов представить доказательства причастности Ирана к атаке нефтеперерабатывающих заводов королевства. Об этом заявили в Минобороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, крупные нефтяные объекты Саудовской Аравии были атакованы в минувшие выходные с помощью беспилотников. В результате здесь более чем в два раза сократилось производство нефтепродуктов, а мировые цены на «черное золото» значительно возросли.

Отметим, ранее ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы. Расследование продолжается.