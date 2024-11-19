Макрон поддержал решение Байдена разрешить Украине наносить удары по РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон выразил поддержку принятому Соединенными Штатами решению позволить Украине наносить удары большой дальности по российской территории. Об этом пишет РИА Новости.

Эммануэль Макрон назвал это «абсолютно правильным решением» и высказал мнение, что общее заявление по поводу украинского конфликта на встрече G20 могло бы быть более четким. Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в разрешил Украине использование американских ракет большой дальности для ударов по российской территории.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это стало причиной нового витка напряженности. Ранее президент России Владимир Путин уже предупреждал, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте приведет к его изменению и что Россия будет вынуждена принять соответствующие меры.