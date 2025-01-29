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Макрон объявил о реконструкции Лувра, «Мону Лизу» переместят

29 января 2025 14:27
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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о реставрации музея в Лувре, пишет РИА Новости.

Макрон объявил о реконструкции Лувра, «Мону Лизу» переместят-1

Фото: Pinterest

Для выставления картины «Мона Лиза» будет отведен отдельный зал, у которого будет отдельный вход, независимый от остальной экспозиции Лувра, сообщил французский лидер.

Также, по словам Макрона, планируется создание нового входа в музей и модернизация территории вокруг него. Завершение реконструкции ожидается к 2031 году.

# Музей # Эммануэль Макрон

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