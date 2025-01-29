Макрон объявил о реконструкции Лувра, «Мону Лизу» переместят

Для выставления картины «Мона Лиза» будет отведен отдельный зал, у которого будет отдельный вход, независимый от остальной экспозиции Лувра, сообщил французский лидер.

Также, по словам Макрона, планируется создание нового входа в музей и модернизация территории вокруг него. Завершение реконструкции ожидается к 2031 году.