Макрон: Франция выведет войска из Нигера и отзовет своего посла

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выводе французских военных из Нигера до конца года. Об этом сообщает РИА Новости.

Это решение было принято после того, как власти Нигера заявили о нежелании продолжать борьбу с терроризмом. Вывод войск будет осуществлен в организованной манере и в согласии с новыми властями.

Ранее пришедшие к власти в Нигере требовали отъезда французского посла и вывода французских военных. Франция, в свою очередь, заявила, что признает только требования легитимных властей Нигера.