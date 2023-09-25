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Макрон: Франция выведет войска из Нигера и отзовет своего посла

25 сентября 2023 11:33
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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выводе французских военных из Нигера до конца года. Об этом сообщает РИА Новости.

Это решение было принято после того, как власти Нигера заявили о нежелании продолжать борьбу с терроризмом. Вывод войск будет осуществлен в организованной манере и в согласии с новыми властями.

Ранее пришедшие к власти в Нигере требовали отъезда французского посла и вывода французских военных. Франция, в свою очередь, заявила, что признает только требования легитимных властей Нигера.

# Международная политика

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