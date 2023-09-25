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ПВО РФ уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью

25 сентября 2023 10:27
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В Минобороны России сообщили, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над Брянской областью. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно предоставленной информации, попытка атаки произошла примерно в 22.20 по московскому времени.

Украинские Вооруженные силы ведут систематические ракетные обстрелы территории России, а также совершают налеты с помощью БПЛА. Так, 25 сентября дежурные подразделения ПВО РФ в районе Белгородской области ликвидировали беспилотный летательный аппарат Украины.

# Международная политика

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