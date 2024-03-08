Майк Тайсон проведет летом бой с блогером Джейком Полом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон объявил о своем предстоящем бое против блогера Джейка Пола. Об этом пишет РИА Новости.

Поединок назначен на 20 июля на стадионе A&T в Арлингтоне, где в это время обычно играют команды NFL «Даллас Ковбойз». Сам Тайсон сообщил, что договор уже подписан. Пол, в свою очередь, выразил желание стать мировым чемпионом и с нетерпением ждет боя с Тайсоном. Тайсон, 57-летний боксер-ветеран, провел 58 боев и выиграл 50 из них (44 нокаутом). Свой крайний бой он провел в 2005 году. 27-летний Пол успел провести десять боев, выиграв девять из них.