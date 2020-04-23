Прямой эфир

ЕС выделит 3 млрд евро для преодоления последствий пандемии десяти странам

23 апреля 2020 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евросоюз предоставит ряду стран 3 миллиарда евро на преодоление экономических последствий пандемии. Речь идет о десяти государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС выделит 3 млрд евро для преодоления последствий пандемии десяти странам-1

Среди них – Республика Молдова, Грузия, Албания, Черногория и Украина.

Страны G20 готовы сотрудничать, чтобы обеспечить продуктами питания каждого

Ожидается, что выделенные средства помогут государствам защитить своих людей и компании во время кризиса, а также обеспечат макроэкономическую стабильность. Деньги будут предоставляться в течение года в форме займов на очень выгодных условиях.

ЕС выделит 3 млрд евро для преодоления последствий пандемии десяти странам-4

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в Чернобыльской зоне. Насколько это опасно для хранилища радиационных отходов?
22 апреля 2020 17:26

Пожар в Чернобыльской зоне. Насколько это опасно для хранилища радиационных отходов?

В Оклахоме выпал град размером с мячик для пинг-понга
22 апреля 2020 14:45

В Оклахоме выпал град размером с мячик для пинг-понга

В Украине почти 600 предпринимателей устроили акции протеста против карантина
22 апреля 2020 14:37

В Украине почти 600 предпринимателей устроили акции протеста против карантина