ЕС выделит 3 млрд евро для преодоления последствий пандемии десяти странам

Евросоюз предоставит ряду стран 3 миллиарда евро на преодоление экономических последствий пандемии. Речь идет о десяти государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – Республика Молдова, Грузия, Албания, Черногория и Украина.

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Ожидается, что выделенные средства помогут государствам защитить своих людей и компании во время кризиса, а также обеспечат макроэкономическую стабильность. Деньги будут предоставляться в течение года в форме займов на очень выгодных условиях.