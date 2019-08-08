Прямой эфир

В США задержали почти 700 мигрантов

08 августа 2019 07:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Новая волна: в штате Миссисипи задержали почти 700 мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США задержали почти 700 мигрантов -1

Большинство из нелегалов – выходцы из Латинской Америки. Всех их обвиняют в нарушении миграционного законодательства. Задержанные незаконно работали на пищевых фабриках. Ожидается, что рейд нанесет большой удар по отдельным компаниям и экономике штата в целом.   

В США задержали почти 700 мигрантов -4

Эта спецоперация стала крупнейшей за последнее десятилетие. Со времен 2008 года подобного масштабного налета, который провели в рамках одного штата, не было.   

В США задержали почти 700 мигрантов -7

В США задержали почти 700 мигрантов -9

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Погибли двое детей. Стали известны подробности ДТП под Новороссийском
08 августа 2019 06:49

Погибли двое детей. Стали известны подробности ДТП под Новороссийском

Цены на нефть упали до полугодичного минимума
07 августа 2019 15:28

Цены на нефть упали до полугодичного минимума

Испанца оштрафовали на 45 тысяч евро за выброшенный холодильник
07 августа 2019 12:48

Испанца оштрафовали на 45 тысяч евро за выброшенный холодильник