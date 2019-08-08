В США задержали почти 700 мигрантов

Новости США. Новая волна: в штате Миссисипи задержали почти 700 мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Новая волна: в штате Миссисипи задержали почти 700 мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большинство из нелегалов – выходцы из Латинской Америки. Всех их обвиняют в нарушении миграционного законодательства. Задержанные незаконно работали на пищевых фабриках. Ожидается, что рейд нанесет большой удар по отдельным компаниям и экономике штата в целом.
Эта спецоперация стала крупнейшей за последнее десятилетие. Со времен 2008 года подобного масштабного налета, который провели в рамках одного штата, не было.