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Людей завалило обломками домов: 6 человек погибли из-за тайфуна «Митаг»

03 октября 2019 09:24
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Новости Южной Кореи. Жертвами тайфуна «Митаг» стали 6 человек, ещё столько же числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство погибших – пожилые люди, которых завалило обломками домов в результате оползней.

Людей завалило обломками домов: 6 человек погибли из-за тайфуна «Митаг»-1

Из-за сильных дождей затопленными оказались десятки зданий. В восточных районах страны тысячи семей остались без электричества. Нарушено железнодорожное и авиасообщение.

Людей завалило обломками домов: 6 человек погибли из-за тайфуна «Митаг»-4

Спасатели эвакуировали уже более полутора тысяч человек. Покинуть свои дома вынуждены и жители Японии. Из-за тайфуна «Митаг» на страну обрушились ливни.

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# тайфун # Фотофакт

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