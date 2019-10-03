Людей завалило обломками домов: 6 человек погибли из-за тайфуна «Митаг»

Новости Южной Кореи. Жертвами тайфуна «Митаг» стали 6 человек, ещё столько же числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство погибших – пожилые люди, которых завалило обломками домов в результате оползней.

Из-за сильных дождей затопленными оказались десятки зданий. В восточных районах страны тысячи семей остались без электричества. Нарушено железнодорожное и авиасообщение.