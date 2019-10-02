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Из-за тайфуна «Митаг» в Южной Корее отменили 700 рейсов

02 октября 2019 14:14
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Новости Южной Кореи. В Южной Корее отменили порядка 700 авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – надвигающийся тайфун «Митаг». Он идёт в сторону Корейского полуострова со скоростью 30 километров в час.

Из-за тайфуна «Митаг» в Южной Корее отменили 700 рейсов-1

В целях безопасности в некоторых районах эвакуируют людей. В школах приостановили занятия. Закрыли более полутысячи пешеходных троп в национальных парках.

Из-за тайфуна «Митаг» в Южной Корее отменили 700 рейсов-4

На данный момент известно уже о трёх пострадавших. Из-за сильных дождей затопленными оказались полсотни зданий.

# тайфун # Фотофакт

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