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Любит сладкое и проводит время у телевизора: 112-летний японец признан старейшим мужчиной планеты

10 апреля 2018 15:31
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Новости Японии. Масадзо Нонака признан старейшим мужчиной на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Любит сладкое и проводит время у телевизора: 112-летний японец признан старейшим мужчиной планеты-1

Такой титул долгожителю присвоила Книга рекордов Гиннеса. Возраст мужчины – 112 лет и 259 дней. Живёт он у подножия горы на севере Хоккайдо, вместе со своими внуками.

Любит сладкое и проводит время у телевизора: 112-летний японец признан старейшим мужчиной планеты-4

Свободное время проводит у телевизора или за чтением газет. А ещё рекордсмен не упускает возможности побаловать себя сладеньким.

Любит сладкое и проводит время у телевизора: 112-летний японец признан старейшим мужчиной планеты-7

# Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт

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