Любит сладкое и проводит время у телевизора: 112-летний японец признан старейшим мужчиной планеты

Новости Японии. Масадзо Нонака признан старейшим мужчиной на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой титул долгожителю присвоила Книга рекордов Гиннеса. Возраст мужчины – 112 лет и 259 дней. Живёт он у подножия горы на севере Хоккайдо, вместе со своими внуками.