Видеофакт: канадец чудом остался жив, отбившись от медведя луком и стрелами

‍Новости Канады. Ричард Уэсли опубликовал кадры нападения на своем YouTube-канале. В описании к видео мужчина отметил: «искренне рад, что это был не роковой случай».

Уэсли отправился в лес поохотиться на птиц. Судя по видео, сначала канадец рассчитывал на то, что медведь пройдет мимо, но тот повел себя агрессивно. Заметив хищника в нескольких метрах от себя, Ричард зарычал. Мужчина рассказывает: думал, что

это действие отпугнет зверя, но не тут-то было.

Уэсли натянул тетиву – медведь сбил его с ног и повалил на землю. Охотнику чудом удалось убежать.



Ричард Уэсли:

Я так счастлив после этой стычки с черным медведем на весенней охоте. Никаких ран, только ушиб локтя!



Напомним, в начале мая шокирующий случай произошел в Словакии. Велосипедист снял на видео, как медведь преследует его друга (здесь подробнее). Чем могла закончиться такая погоня, велосипедисты боятся даже думать. Говорят, повезло, что зверь отстал и потерял интерес к погоне.