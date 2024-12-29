Прямой эфир

При крушении самолёта в Южной Корее выжили 2 человека

29 декабря 2024 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Число погибших в авиакатастрофе в Республике Корея выросло до 174. И, вероятно, список жертв продолжит пополняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При крушении самолёта в Южной Корее выжили 2 человека-2

Ким И Бэ, генеральный директор авиакомпании:
Компания приложит все усилия для скорейшего разрешения ситуации и поддержки членов семей пассажиров. Кроме того, мы сделаем все возможное, чтобы выяснить причину аварии вместе с правительством.

К Южной Корее внимание приковано вот уже несколько недель подряд. До авиакатострофы мир следил за тем, как терпит крушение система власти в стране. Вслед за президентом республики на этой неделе импичмент объявили исполняющему обязанности главы государства. 

Политический хаос начался после введения военного положения. Хоть и действовало оно всего несколько часов, но возымело шлейф негативных последствий. Произошедшее обществом было воспринято крайне негативно, и в Южной Корее начались массовые протесты.

# Авиакатастрофа

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров предлагает «гнать отовсюду» Зеленского из-за несоблюдения дресс-кода
29 декабря 2024 09:42

Лавров предлагает «гнать отовсюду» Зеленского из-за несоблюдения дресс-кода

Редактор телевизионного канала «Известия» Елисеев погиб в зоне СВО от удара БЛА.
29 декабря 2024 09:03

Редактор телевизионного канала «Известия» Елисеев погиб в зоне СВО от удара БЛА.

Трамп намерен принудить Киев к миру без гарантий безопасности
29 декабря 2024 08:28

Трамп намерен принудить Киев к миру без гарантий безопасности