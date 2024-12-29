При крушении самолёта в Южной Корее выжили 2 человека

Число погибших в авиакатастрофе в Республике Корея выросло до 174. И, вероятно, список жертв продолжит пополняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ким И Бэ, генеральный директор авиакомпании:

Компания приложит все усилия для скорейшего разрешения ситуации и поддержки членов семей пассажиров. Кроме того, мы сделаем все возможное, чтобы выяснить причину аварии вместе с правительством.

К Южной Корее внимание приковано вот уже несколько недель подряд. До авиакатострофы мир следил за тем, как терпит крушение система власти в стране. Вслед за президентом республики на этой неделе импичмент объявили исполняющему обязанности главы государства.

Политический хаос начался после введения военного положения. Хоть и действовало оно всего несколько часов, но возымело шлейф негативных последствий. Произошедшее обществом было воспринято крайне негативно, и в Южной Корее начались массовые протесты.