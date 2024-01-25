Прямой эфир

Трамп опережает Байдена на 6%

25 января 2024 20:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В США продолжаются предвыборные баталии. По данным опросов, бывший глава Белого дома опережает нынешнего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп опережает Байдена на 6%-1

Преимущество Трампа над Байденом составляет 6 %. При этом предыдущее исследование, проведенное в начале месяца, показывало равные рейтинги обоих кандидатов. Но после экс-президент США одержал две победы на праймериз. А еще один кандидат от Республиканской партии Рон Десантис отказался от участия в выборах. Он также выразил желание поддержать на предстоящем голосовании своего коллегу Дональда Трампа. Таким образом, его лидерство укрепилось.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
Протесты фермеров добрались до Италии
25 января 2024 20:44

Протесты фермеров добрались до Италии

Поляки жалуются на рост преступности из-за наплыва украинских беженцев
25 января 2024 20:41

Поляки жалуются на рост преступности из-за наплыва украинских беженцев

На месте крушения самолёта Ил-76 найдены фрагменты ракеты
25 января 2024 17:04

На месте крушения самолёта Ил-76 найдены фрагменты ракеты