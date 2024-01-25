Трамп опережает Байдена на 6%

Преимущество Трампа над Байденом составляет 6 %. При этом предыдущее исследование, проведенное в начале месяца, показывало равные рейтинги обоих кандидатов. Но после экс-президент США одержал две победы на праймериз. А еще один кандидат от Республиканской партии Рон Десантис отказался от участия в выборах. Он также выразил желание поддержать на предстоящем голосовании своего коллегу Дональда Трампа. Таким образом, его лидерство укрепилось.