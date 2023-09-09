Лукашенко поздравил лидера КНДР с основанием государства

Новости Северной Кореи. В КНДР прошел масштабный парад в честь основания государства. С национальным праздником лидера Северной Кореи поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что контакты Минска и Пхеньяна в различных отраслях продолжат укрепляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образование Корейской Народно-Демократической Республики было провозглашено 9 сентября 1948-го и ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник. В Пхеньяне по главной площади маршем прошли тысячи представителей всех родов войск, проехала тяжелая техника и ракетные установки.