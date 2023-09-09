Прямой эфир

Лукашенко поздравил лидера КНДР с основанием государства

09 сентября 2023 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Северной Кореи. В КНДР прошел масштабный парад в честь основания государства. С национальным праздником лидера Северной Кореи поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что контакты Минска и Пхеньяна в различных отраслях продолжат укрепляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко поздравил лидера КНДР с основанием государства -1

Образование Корейской Народно-Демократической Республики было провозглашено 9 сентября 1948-го и ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник. В Пхеньяне по главной площади маршем прошли тысячи представителей всех родов войск, проехала тяжелая техника и ракетные установки. 

Лукашенко поздравил лидера КНДР с основанием государства -4

Впрочем, праздничные мероприятия, начались еще в начале недели, по всей стране организованы выставки произведений искусства, фотографий, книг и почтовых марок, концерты школьников и представления молодежных агитбригад. 

# Беларусь-Корея # Новости Северной Кореи # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии 9 сентября проходит саммит G20
09 сентября 2023 08:43

В Индии 9 сентября проходит саммит G20

Посла Армении вызвали в российский МИД и вручили ноту протеста
09 сентября 2023 08:37

Посла Армении вызвали в российский МИД и вручили ноту протеста

Глава британского Генштаба отреагировал сильными эмоциями на уничтожение танка Challenger 2
09 сентября 2023 08:15

Глава британского Генштаба отреагировал сильными эмоциями на уничтожение танка Challenger 2