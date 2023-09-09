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Посла Армении вызвали в российский МИД и вручили ноту протеста

09 сентября 2023 08:37
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Посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД России в связи с проявлениями недружественности со стороны Еревана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Как заявили в МИД РФ, предметом разговора стали ратификация Римского статута МУС, поездка жены премьер-министра Никола Пашиняна в Украину, оказание гуманитарной помощи киевскому режиму и проведение военных мероприятий с участием США.

Также послу была передана нота протеста в связи с обидными заявлениями председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна, была высказана обеспокоенность в связи с задержаниями блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна. В МИД РФ отметили, что Россия и Армения остаются союзниками и все достигнутые договоренности будут реализовываться во благо народов обеих стран.

# Международная политика # Вагаршак Арутюнян # Никол Пашинян

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