Посла Армении вызвали в российский МИД и вручили ноту протеста

Посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД России в связи с проявлениями недружественности со стороны Еревана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Как заявили в МИД РФ, предметом разговора стали ратификация Римского статута МУС, поездка жены премьер-министра Никола Пашиняна в Украину, оказание гуманитарной помощи киевскому режиму и проведение военных мероприятий с участием США.

Также послу была передана нота протеста в связи с обидными заявлениями председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна, была высказана обеспокоенность в связи с задержаниями блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна. В МИД РФ отметили, что Россия и Армения остаются союзниками и все достигнутые договоренности будут реализовываться во благо народов обеих стран.