В Индии 9 сентября проходит саммит G20

Новости Индии. Главное политическое событие за рубежом 9 сентября – саммит G20. Лидеры самых влиятельных стран встречаются в Индии, чтобы обсудить важнейшие проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Главное политическое событие за рубежом 9 сентября – саммит G20. Лидеры самых влиятельных стран встречаются в Индии, чтобы обсудить важнейшие проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Нью-Дели им предстоит рассмотреть довольно обширный круг вопросов: это содействие мировому экономическому росту и укрепление международной торговли, борьба с бедностью и голодом, развитие образования и здравоохранения, цифровая трансформация, а также проблемы изменения климата. По итогам саммита должна быть принята общая декларация. Однако в СМИ появилась информация, что страны могут и не согласовать финальный документ из-за ряда противоречий между ними, в том числе по вопросам мировой политики.