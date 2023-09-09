В Индии 9 сентября проходит саммит G20

В Нью-Дели им предстоит рассмотреть довольно обширный круг вопросов: это содействие мировому экономическому росту и укрепление международной торговли, борьба с бедностью и голодом, развитие образования и здравоохранения, цифровая трансформация, а также проблемы изменения климата. По итогам саммита должна быть принята общая декларация. Однако в СМИ появилась информация, что страны могут и не согласовать финальный документ из-за ряда противоречий между ними, в том числе по вопросам мировой политики.