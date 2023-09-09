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В Индии 9 сентября проходит саммит G20

09 сентября 2023 08:43
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Новости Индии. Главное политическое событие за рубежом 9 сентября – саммит G20. Лидеры самых влиятельных стран встречаются в Индии, чтобы обсудить важнейшие проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии 9 сентября проходит саммит G20-1

В Нью-Дели им предстоит рассмотреть довольно обширный круг вопросов: это содействие мировому экономическому росту и укрепление международной торговли, борьба с бедностью и голодом, развитие образования и здравоохранения, цифровая трансформация, а также проблемы изменения климата. По итогам саммита должна быть принята общая декларация. Однако в СМИ появилась информация, что страны могут и не согласовать финальный документ из-за ряда противоречий между ними, в том числе по вопросам мировой политики.

# Международная политика # Новости Индии # Фотофакт

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