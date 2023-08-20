Лукашенко поздравил главу Венгрии и народ страны с Днём святого Иштвана

Новости Венгрии. Венгрия отмечает День святого Иштвана. Праздник посвящен важному событию: 20 августа тысячного года на престол взошел первый король. Эту дату считают днем основания венгерского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране торжества проходят очень пышно: с парадом, оркестрами. В Будапеште на главных улицах города устраиваются фестивали, ярмарки, театрализованные представления и выступления артистов. А вечером небо окрашивают залпы фейерверка.