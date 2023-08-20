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Лукашенко поздравил главу Венгрии и народ страны с Днём святого Иштвана

20 августа 2023 10:58
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Новости Венгрии. Венгрия отмечает День святого Иштвана. Праздник посвящен важному событию: 20 августа тысячного года на престол взошел первый король. Эту дату считают днем основания венгерского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко поздравил главу Венгрии и народ страны с Днём святого Иштвана-1

По всей стране торжества проходят очень пышно: с парадом, оркестрами. В Будапеште на главных улицах города устраиваются фестивали, ярмарки, театрализованные представления и выступления артистов. А вечером небо окрашивают залпы фейерверка. 

Лукашенко поздравил главу Венгрии и народ страны с Днём святого Иштвана-4

С национальным праздником главу Венгрии и народ страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал Каталин Новак крепкого здоровья и успехов, а жителям страны благополучия и процветания. 

# Беларусь-Венгрия # Новости Венгрии # Фотофакт

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