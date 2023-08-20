В Москве силы ПВО пресекли очередную попытку ВСУ пролета беспилотника

В ночь на 20 августа была совершена очередная неудачная попытка пролета дрона над Москвой, которая была пресечена силами ПВО. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.

Однако в Министерстве обороны РФ уточнили, что аппарат удалось нейтрализовать с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Это не первая попытка ВСУ нанести удар по Москве беспилотниками. В ночь на 18 августа был сбит украинский беспилотник, обломки упали в районе Экспоцентра, но значительных разрушений и жертв не было, заявил Собянин.