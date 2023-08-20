На российской станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация

На борту станции «Луна-25» возник казус, который не позволяет ей переместиться на предпосадочную орбиту, пишет РИА Новости со ссылкой на Роскосмос. Специалисты анализируют ситуацию.

Ракета-носитель «Союз 2.1б» со станцией стартовала 11 августа. Цель экспедиции – исследовать лунный грунт на предмет наличия льда. По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Ранее космический аппарат «Луна-25» сделал первый снимок поверхности Луны. На снимке виден южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли. При этом уточняется, что он представляет интерес для исследователей.