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Лукашенко направил соболезнования президенту Казахстана в связи с трагедией на шахте

28 октября 2023 10:49
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Мощный взрыв прогремел на шахте имени Костенко в Караганде. По последним данным, трагедия унесла жизни 32 человек. На месте ведутся поисково-спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнования президенту Казахстана в связи с трагедией на шахте-1

К ним привлечены 40 представителей экстренных служб и 10 единиц техники. Поднять на поверхность удалось свыше 200 человек. Некоторые из них госпитализированы. Под землей все еще могут находиться люди. Поисковые работы продолжаются. Начато досудебное расследование по уголовной статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ. Соболезнование президенту Казахстана в связи с гибелью людей направил Александр Лукашенко. Белорусы скорбят вместе со всем казахстанским народом, разделяют тяжесть постигшей беды и горе невосполнимых утрат, отметил глава государства. 29-го октября в Казахстане объявлен день общенационального траура.

# Взрыв # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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