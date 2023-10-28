Лукашенко направил соболезнования президенту Казахстана в связи с трагедией на шахте

Мощный взрыв прогремел на шахте имени Костенко в Караганде. По последним данным, трагедия унесла жизни 32 человек. На месте ведутся поисково-спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К ним привлечены 40 представителей экстренных служб и 10 единиц техники. Поднять на поверхность удалось свыше 200 человек. Некоторые из них госпитализированы. Под землей все еще могут находиться люди. Поисковые работы продолжаются. Начато досудебное расследование по уголовной статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ. Соболезнование президенту Казахстана в связи с гибелью людей направил Александр Лукашенко. Белорусы скорбят вместе со всем казахстанским народом, разделяют тяжесть постигшей беды и горе невосполнимых утрат, отметил глава государства. 29-го октября в Казахстане объявлен день общенационального траура.