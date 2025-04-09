Лукашенко направил соболезнование Президенту Доминиканы

До 113 возросло количество жертв обрушения крыши в ночном клубе в столице Доминиканы, более 150 человек получили ранения. В Беларуси с сожалением восприняли это трагическое известие, подчеркнул Александр Лукашенко в соболезнование Президенту Доминиканы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой стране объявлен трехдневный траур. В ночном клубе в момент обрушения могли находиться около тысячи человек. Под завалами по-прежнему остаются люди. Среди погибших оказалась губернатор провинции Монте-Кристи, она скончалась в больнице от полученных травм. Пока не известно, что стало причиной трагедии. Обстоятельства выясняются.

Уже двое суток на месте работают службы быстрого реагирования. Задействовано около 400 спасателей и более 70 бригад скорой помощи. Специалисты пытаются извлечь тех, кто все еще может находиться под обломками крыши. Число жертв пока не окончательное.