Прямой эфир

Лукашенко направил соболезнование Президенту Доминиканы

09 апреля 2025 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

До 113 возросло количество жертв обрушения крыши в ночном клубе в столице Доминиканы, более 150 человек получили ранения. В Беларуси с сожалением восприняли это трагическое известие, подчеркнул Александр Лукашенко в соболезнование Президенту Доминиканы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнование Президенту Доминиканы-2

В этой стране объявлен трехдневный траур. В ночном клубе в момент обрушения могли находиться около тысячи человек. Под завалами по-прежнему остаются люди. Среди погибших оказалась губернатор провинции Монте-Кристи, она скончалась в больнице от полученных травм. Пока не известно, что стало причиной трагедии. Обстоятельства выясняются.

Уже двое суток на месте работают службы быстрого реагирования. Задействовано около 400 спасателей и более 70 бригад скорой помощи. Специалисты пытаются извлечь тех, кто все еще может находиться под обломками крыши. Число жертв пока не окончательное.

# Александр Лукашенко # ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
МИД РФ сообщает о планах Франции и Британии по интервенции в Одессу
09 апреля 2025 13:45

МИД РФ сообщает о планах Франции и Британии по интервенции в Одессу

Каждому десятому жителю Литвы не хватает денег на еду – опрос
09 апреля 2025 13:41

Каждому десятому жителю Литвы не хватает денег на еду – опрос

Польша намерена заключить контракт на покупку новых подводных лодок
09 апреля 2025 13:39

Польша намерена заключить контракт на покупку новых подводных лодок