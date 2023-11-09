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Лукашенко: Беларусь заинтересована в более динамичной и практической работе с Камбоджей

09 ноября 2023 07:20
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Беларусь заинтересована в более динамичном и практическом взаимодействии с Камбоджей. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко королю и народу этой страны с 70-летием независимости Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь заинтересована в более динамичной и практической работе с Камбоджей-1

Как отметил Президент, на протяжении последних лет эта самобытная страна достигла значительного прогресса в развитии человеческого потенциала, социальном преобразовании, модернизации всех сфер жизни. Беларусь заинтересована в придании более динамичного и практического характера взаимодействию с Камбоджей, особенно в отраслях промышленности, сельского хозяйства, электротранспорта, нефтепереработки, фармацевтики, науки и образования. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко пожелал королю Камбоджи счастья и крепкого здоровья, а народу Королевства – мира и процветания.

# Беларусь-Камбоджа # Александр Лукашенко # Фотофакт

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