Лукашенко: Беларусь заинтересована в более динамичной и практической работе с Камбоджей

Беларусь заинтересована в более динамичном и практическом взаимодействии с Камбоджей. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко королю и народу этой страны с 70-летием независимости Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Президент, на протяжении последних лет эта самобытная страна достигла значительного прогресса в развитии человеческого потенциала, социальном преобразовании, модернизации всех сфер жизни. Беларусь заинтересована в придании более динамичного и практического характера взаимодействию с Камбоджей, особенно в отраслях промышленности, сельского хозяйства, электротранспорта, нефтепереработки, фармацевтики, науки и образования. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко пожелал королю Камбоджи счастья и крепкого здоровья, а народу Королевства – мира и процветания.