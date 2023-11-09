В двух провинциях ЮАР объявили ЧП из-за мощных ливней

Чрезвычайное положение объявили в двух провинциях Южно-Африканской Республики. Мощные ливни привели к повышению уровня воды в реках и затоплению многих дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация о пострадавших от наводнений и оползней уточняется. Оценивается ущерб, нанесенный инфраструктуре. Заблокированные дороги – лишь часть последствий удара стихии. Деревья повредили машины на парковках и соседние здания. Ранее ливни обрушились на Сомали. В списке жертв 29 человек.