В США не прекращается забастовка актёров – профсоюз не согласился на условия кинокомпаний

Американские актеры не пришли к соглашению с киностудиями. Забастовка продолжается. Профсоюз не согласился на условия кинокомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Споры вызывает искусственный интеллект. Гильдия выступает против его использования в кинематографе. По словам актеров, развитие нейросетей может отрицательно сказаться на их карьере, а также интеллектуальных правах. Так, уже существуют программы, способные воссоздавать голоса актеров. Причем для этого даже не требуется получать их согласие.