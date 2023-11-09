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В США не прекращается забастовка актёров – профсоюз не согласился на условия кинокомпаний

09 ноября 2023 06:41
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Американские актеры не пришли к соглашению с киностудиями. Забастовка продолжается. Профсоюз не согласился на условия кинокомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США не прекращается забастовка актёров – профсоюз не согласился на условия кинокомпаний-1

Споры вызывает искусственный интеллект. Гильдия выступает против его использования в кинематографе. По словам актеров, развитие нейросетей может отрицательно сказаться на их карьере, а также интеллектуальных правах. Так, уже существуют программы, способные воссоздавать голоса актеров. Причем для этого даже не требуется получать их согласие.

# Забастовка # Фотофакт

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