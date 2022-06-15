Лукашенко: Беларусь продолжит активно участвовать во всех измерениях ШОС

Беларусь продолжит активно участвовать во всех измерениях ШОС. Об этом генсека организации заверил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер направил поздравительное послание Чжан Мину по случаю 21-й годовщины образования объединения.

Шанхайская организация сотрудничества вносит весомый вклад в стабильное и поступательное развитие Евразийского региона, отметил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Свидетельством возросшего авторитета организации, в которой многие видят возможность реализовать разнообразные совместные проекты, является последовательное расширение ее границ с вовлечением новых участников.

Отмечая в этом году круглые даты исторических решений организации – 20-летие принятия Хартии ШОС и 15-летие Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве – страны «семьи ШОС» благодаря приверженности «шанхайскому духу» успешно преодолевают препятствия на пути ко всеобщему процветанию и прогрессу.