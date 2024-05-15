Грузовик на полной скорости врезался в автобус в США – есть погибшие

Не менее восьми человек погибли в крупном ДТП в американском штате Флорида. Там грузовик на полной скорости врезался в пассажирский автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удар оказался настолько сильным, что машина вылетела с дороги, пробив ограждение, и перевернулась. На место происшествия прибыли более 30 машин скорой помощи. Всего в момент аварии в салоне находились 53 человека, около 40 из них доставлены в больницы, семеро в критическом состоянии.

По данным дорожной полиции, виновником аварии стал водитель грузовика, который, как выяснилось, был нетрезв. После задержания ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за вождение без прав, оставление места ДТП и хранение наркотиков.