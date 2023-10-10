Ливанец создаёт столовые приборы и мечи, которые использовались несколько веков назад
Новости Ливана. Ливанский мастер Антуан Шахин сохраняет традиции своими руками. Причем в прямом смысле. Мужчина создает столовые приборы и мечи, которые использовались несколько веков назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ремесло зародилось в XVII веке, а сейчас переживает не лучшие времена.
Антуан Шахин, ремесленник:
Проблема в том, что продолжения нет, никто этому не учится и не осознает, что эта отрасль может принести в страну валюту.
Антуан создает уникальные предметы. Когда-то такие кинжалы дарили королям, а сегодня они неплохо продаются приезжим. Правда, на спрос повлиял кризис в стране. Для туристов пребывание стало дороже, а местные чаще решают обойтись во время праздников без подарков.