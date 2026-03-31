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WSJ: Трамп хочет завершить войну против Ирана без открытия Ормузского пролива

31 марта 2026 09:23
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WSJ: Трамп хочет завершить войну против Ирана без открытия Ормузского пролива-0

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что намерен завершить военную операцию против ИРана, даже если ормузский пролив останется в целом закрытым для судоходства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным зарубежного издания, власти США считают, что восстановление навигации через Ормузский пролив задержит операцию на шесть недель.

Приоритетом Вашингтона является достижение ключевых целей – ослабление иранского военно-морского флота и уничтожение ракетных запасов. После этого США планируют прекратить военные действия и добиться открытия пролива дипломатическими средствами.

Если переговоры провалятся, давление будет перенесено на Европу и страны Персидского залива, которым будет предложено проявить инициативу по разблокированию маршрута.

Фото: pixabay

# Международная политика

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