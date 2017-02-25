Литва выступает за постоянное размещение иностранных военных баз на своей территории

Новости Литвы. Литва выступает за постоянное присутствие американских военных. Об этом сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики.

Глава МИД отмечает, такое решение вызвано тем, что военные силы Литва весьма ограничены.

В то же время конституция страны запрещает размещение иностранных военных баз на своей территории. Стороны намерены найти выход из этой ситуации.

К примеру, заключив определенное соглашение, которое уже существует.

Напомню, по планам Альянса в Прибалтике и Польше уже в 2017 году появятся 4 иностранных батальона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.