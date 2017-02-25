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Литва выступает за постоянное размещение иностранных военных баз на своей территории

25 февраля 2017 16:31
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Новости Литвы. Литва выступает за постоянное присутствие американских военных. Об этом сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики.

Глава МИД отмечает, такое решение вызвано тем, что военные силы Литва весьма ограничены.

В то же время конституция страны запрещает размещение иностранных военных баз на своей территории. Стороны намерены найти выход из этой ситуации.

К примеру, заключив определенное соглашение, которое уже существует.

Напомню, по планам Альянса в Прибалтике и Польше уже в 2017 году появятся 4 иностранных батальона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международная политика

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