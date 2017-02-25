В Рио-де-Жанейро состоялась церемония открытия самого известного в мире карнавала

Накануне поздно вечером в городе прошла церемония открытия, на которой ключ от Рио передали королю карнавала – Момо.

На пять дней Рио-де-Жанейро погрузиться в атмосферу безудержного веселья.

Новости Бразилии. И последнее. В Бразилии стартовал самый известный в мире карнавал.

Каждый год на эту роль претендуют десятки человек. Организаторы даже проводят специальный кастинг.

А вот новому мэру Рио-де-Жанейро самый известный в мире карнавал, как ни странно, не по душе.

Градоначальник не пришел на его открытие.

Несмотря на это праздник продолжается. Уже сегодня 12 школ самбы начнут бороться за звание победителя карнавала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.