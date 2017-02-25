Теракт в Сирии: в городе Хомс боевики пытались проникнуть в военный штаб

Террористы попытались проникнуть в здание. После этого между силовиками и злоумышленниками завязалась перестрелка.

Новости Сирии. Крупный теракт на западе Сирии. В городе Хомс боевики напали на военный штаб.

По последним данным, жертвами атаки стали более 40 человек.

Среди них – много мирных жителей. Несколько десятков пострадали. С серьезными ранениями они доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.