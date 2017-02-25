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Теракт в Сирии: в городе Хомс боевики пытались проникнуть в военный штаб

25 февраля 2017 10:32
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Новости Сирии. Крупный теракт на западе Сирии. В городе Хомс боевики напали на военный штаб.

Террористы попытались проникнуть в здание. После этого между силовиками и злоумышленниками завязалась перестрелка. 

Теракт в Сирии: в городе Хомс боевики пытались проникнуть в военный штаб -1

В ходе нападения смертники взорвали пояса шахидов.

По последним данным, жертвами атаки стали более 40 человек.

Теракт в Сирии: в городе Хомс боевики пытались проникнуть в военный штаб -4

Среди них – много мирных жителей. Несколько десятков пострадали. С серьезными ранениями они доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Теракт в Сирии

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