Теракт в Сирии: в городе Хомс боевики пытались проникнуть в военный штаб

Новости Сирии. Крупный теракт на западе Сирии. В городе Хомс боевики напали на военный штаб.
Террористы попытались проникнуть в здание. После этого между силовиками и злоумышленниками завязалась перестрелка.
Новости Сирии. Крупный теракт на западе Сирии. В городе Хомс боевики напали на военный штаб.
Террористы попытались проникнуть в здание. После этого между силовиками и злоумышленниками завязалась перестрелка.
В ходе нападения смертники взорвали пояса шахидов.
По последним данным, жертвами атаки стали более 40 человек.
Среди них – много мирных жителей. Несколько десятков пострадали. С серьезными ранениями они доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.