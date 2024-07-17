Литва вслед за Латвией запретила въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами

Есть одно исключение: Министерство экономики и инноваций Литвы разрешило еще до 16 августа ввоз на территорию страны легкового автомобиля, не предназначенного для продажи и принадлежащего гражданину Беларуси, имеющему действующую визу или вид на жительство. Уточняется, что уже находящиеся на территории Евросоюза, в том числе в Литве, легковушки на белорусских номерах должны покинуть страну до 18 января 2025 года. После этой даты лица, управляющие автомобилями, будут считаться нарушителями. Помимо штрафа, предусмотрена и конфискация машины. С 16 июля запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами действует в Латвии. В итоге с завтрашнего дня въехать на территорию ЕС на легковом автомобиле можно будет лишь через белорусско-польский участок границы, где по воле сопредельной стороны для них работает только один пункт пропуска «Брест».