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Медведев пригласил экс-фронтмена Pink Floyd Уотерса спеть для участников СВО

17 июля 2024 13:12
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приглашает сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед бойцами специальной военной операции, пишет РИА Новости.

В ходе интервью для сайта «Аргументы и факты» Медведев рассказал, что для него стилистика музыкального творчества Роджера Уотерса близка. Политик пригласил музыканта выступить с концертами перед участниками СВО, а также выразил уверенность, что военнослужащие смогут высоко оценить музыкальное выступление.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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