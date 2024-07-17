Медведев пригласил экс-фронтмена Pink Floyd Уотерса спеть для участников СВО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приглашает сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед бойцами специальной военной операции, пишет РИА Новости.

В ходе интервью для сайта «Аргументы и факты» Медведев рассказал, что для него стилистика музыкального творчества Роджера Уотерса близка. Политик пригласил музыканта выступить с концертами перед участниками СВО, а также выразил уверенность, что военнослужащие смогут высоко оценить музыкальное выступление.