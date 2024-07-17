Власти Вашингтона предоставили карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на возможность осуществления атак по российской территории. Об этом информировал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, пишет ТАСС.

США продолжает наращивание эскалации в попытке снять с себя вину за собственные преступления, а также выгораживая властей Киева, заявил дипломат.

Также Киеву дали свободу действий при осуществлении американским оружием ударов по объектам на территории РФ, сообщил Полищук.

Как отмечает Полищук, в Вашингтоне «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства», рассчитывая нанести РФ стратегическое поражение», отсидевшись «в безопасности за океаном».