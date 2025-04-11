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В Польше открыли базу для размещения военнослужащих армии США

11 апреля 2025 13:35
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Польша продолжает тратить огромные деньги, чтобы увеличить свою военную мощь за счет армий союзников по НАТО. При этом Варшава не жалеет никаких средств и сил, чтобы пребывание иностранного контингента в стране было максимально комфортным, рассказалив программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше открыли базу для размещения военнослужащих армии США-2

Так, Министерство национальной обороны объявило об открытии новой базы для американских военнослужащих. Это комплекс складов, полигонов и казарм, в которых разместятся более 2,5 тысячи солдат армии США (в дополнение к тем 10 тысячам, которые уже находятся на территории страны). Как сообщили в военном ведомстве, строительство базы финансировалось в том числе и за счет национальных средств. Остается добавить, что за последние пять лет Варшава потратила на создание инфраструктуры для размещения американского контингента более двух миллиардов евро.

# НАТО

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