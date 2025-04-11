В Польше открыли базу для размещения военнослужащих армии США

Польша продолжает тратить огромные деньги, чтобы увеличить свою военную мощь за счет армий союзников по НАТО. При этом Варшава не жалеет никаких средств и сил, чтобы пребывание иностранного контингента в стране было максимально комфортным, рассказалив программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Министерство национальной обороны объявило об открытии новой базы для американских военнослужащих. Это комплекс складов, полигонов и казарм, в которых разместятся более 2,5 тысячи солдат армии США (в дополнение к тем 10 тысячам, которые уже находятся на территории страны). Как сообщили в военном ведомстве, строительство базы финансировалось в том числе и за счет национальных средств. Остается добавить, что за последние пять лет Варшава потратила на создание инфраструктуры для размещения американского контингента более двух миллиардов евро.