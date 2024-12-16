Прямой эфир

Литва планирует повысить военные расходы до 5 % ВВП

16 декабря 2024 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Литва может повысить расходы на военные нужды до 5 % ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявлено в Министерстве обороны.

Литва планирует повысить военные расходы до 5 % ВВП-2

Первый шаг в данном направлении будет сделан уже в 2025 году. Правительство планирует увеличить расходы на армию до 3,5 % экономики. И Вильнюс будет делать это по указке Вашингтона. Как призналась глава литовского военного ведомства – Европа должна взять на себя больше ответственности за оборону, так как Штаты вносят в этом плане непропорционально большой вклад.

# Новости Литвы # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Почему повторение цветной революции в Грузии маловероятно? Ответил политолог
15 декабря 2024 19:35

Почему повторение цветной революции в Грузии маловероятно? Ответил политолог

Беляев: Украину уничтожили, лишив её собственной исторической памяти
15 декабря 2024 19:30

Беляев: Украину уничтожили, лишив её собственной исторической памяти

Хисамов: нельзя оставлять Украину саму с собой и тем более с НАТО
15 декабря 2024 19:22

Хисамов: нельзя оставлять Украину саму с собой и тем более с НАТО