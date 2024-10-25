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Литва намерена начать демонтаж линий электропередач с РБ и РФ весной 2025 года

25 октября 2024 09:45
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Литва начнет демонтировать линии электропередач с Россией и Беларусью весной 2025 года. Эти ЛЭП будут обесточены 8 февраля после завершения договора о поставках энергии по системе БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва). Об этом пишет ТАСС.

Правительство страны исключило их из списка объектов, важных для обеспечения национальной безопасности, поскольку после синхронизации с европейской сетью они станут ненужными. Демонтаж включает семь линий мощностью 330 киловольт. Синхронизированная работа с Европой начнется 9 февраля 2025 года.

# Международная политика # Беларусь-Литва

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